滙控（005）宣佈委任廖宜建及Surendra Rosha為滙豐亞太區聯席行政總裁，接替正式榮休的王冬勝，二人同時晉升為集團執行董事，並加入香港上海滙豐銀行有限公司董事會，出任執行董事。

廖宜建此前為滙豐亞太區環球銀行業務主管，而Surendra Rosha為滙豐印度行政總裁，兩人將常駐香港，直接向滙豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）滙報，他們將共同管理滙豐亞太區業務實體，而區內各市場亦會由兩人共同主理。

滙控行政總裁祈耀年在電話會議提到，未來增長引擎側重亞洲，認為以聯席主管制度共同領導亞太團隊更為合適，可更有效落實及執行投資亞洲計劃，重申投資亞洲策略不變。

至於二人是否比不上王冬勝，故未能獨擔大旗？祈耀年不同意，認為二人是資深銀行家，有尋求業務增長的決心，而且分別熟悉中港市場及東南亞市場。祈耀年指出，委任Rosha與環球局勢或中印局勢無關。

被問到高層是否需要在70歲退休，他另指集團沒有訂下退休年齡，管理層可與集團溝通，去留屬王氏個人意願。王冬勝最新獲委任為滙豐銀行非執行主席，接替退任滙豐控股非執行董事的查史美倫，同時將擔任滙豐集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）和祈耀年的顧問，他將續居於山頂中峽道19號滙豐銀行「大班屋」。

王冬勝未搬離「大班屋」

今年11月將踏入70歲的王冬勝，擔任滙豐銀行副主席兼亞太區行政總裁期間，一直坐鎮中環滙豐總行34樓。據悉，王冬勝日後擔任滙豐非執行主席，其辦公室會「搬上高幾層」，並將進行改裝及裝修。

祈耀年歡迎二人加入集團執行委員會，亦感謝王冬勝多年來對滙豐的貢獻，今後王會以滙豐銀行非執行主席身分，繼續為集團建言獻策。王冬勝則表示，能領導滙豐在亞太區發展逾十載，深感榮幸，亦為各業務團隊在協助客戶連繫環球機遇上取得的成就感到非常自豪，他有信心廖宜建和Rosha將能夠帶領滙豐在亞太區的發展邁向新里程。

另外，據滙豐今日發出內部公告透露，曾任滙豐銀行主席及滙控（005）執董的艾爾敦，獲委任擔任滙豐銀行非執行副主席，即日生效。現年76歲的艾爾敦，1999年起擔任滙豐大班及滙控執董，2005年5月退休。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略