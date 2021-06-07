《港區國安法》實施引起國際關注，繼早前美國商會發表報告指，逾4成會員憂《國安法》以言入罪而考慮離港，今日《華爾街日報》亦報道，不少跨國企業擔心香港政局動盪、備受中共專制鎮壓及疫情打擊等，增加營商不確定性，寧願將業務轉移新加坡或上海，認為更能從中獲得好處。

《華爾街日報》發表評論報道指，香港自1997年回歸中國後，定位一直是「亞洲的世界城市」，擁有英式司法體制，令外籍人士在香港感到自由，然而香港正與中國內地融合，開放程度逐步減少。香港歐洲商務協會主席Frederick Gollob形容，過去在香港完全不用多想，但現在企業卻正討論是否必須留在香港。

戴德梁行數據顯示，自2019年起，香港辦公大樓空置率已創15年來新高，在被退租的辦公空間中，國際企業佔比高達80%，反映香港的外資公司流失率非常高。今年1月，Timberland、The North Face等知名品牌母企美國服飾集團VF Corporation，宣佈4月開始逐步將其亞洲總部，由香港遷出並移師至上海；另外，日本電子遊戲製造商Sony、歐洲奢侈品公司LVMH、法國化妝品牌L’Oréal等均裁減香港僱員，將資源調配至新加坡或內地分部。

評論指出，部份企業認為疫情後，香港仍會變得繁榮，因能透過與內地更深入地融入，獲得更多生意利潤；惟悲觀者卻稱，一些對中國有用的核心行業包括金融業，最終將會萎縮。

報道訪問香港美國商會前主席、香港搬遷服務公司Asian Tigers Group行政總裁屈富明（Rob Chipman），他早於1980年代移居香港，該公司自2019年起，願意遷入香港的僱員已減少一半，而遷出香港的人數卻增加30%，「我看到很多長期留在香港的人，也要離開這裏了，他們像我由原本只來工作3年，結果30年後還在這裏，是因為熱愛香港，才會居港結婚生孩子及創業。」Chipman表示，雖然不少人仍打算等一下，期待香港會改善，但不得不承認「也許是時候離開了。」

來自澳洲的兩孩之母Sandra Boch，15年前移居香港，並成立一間生產特種紗及織物的公司，但她已於今年1月離開香港。她指2019年社會運動縱有影響生意，但《港區國安法》才是「壓倒一切的最後一根稻草」，迫使她將生意搬遷到新加坡，「這條法例發出來自中國的明確訊號，表明中國正搶奪對香港的控制，而一切將面對更多掌控，我們不再感到安全。」

另外，報道引述知情人士透露，一些大型銀行即使對香港營商感到樂觀，但仍悄悄地計劃撤港的應變方案，確保萬一無法在香港繼續營運，以便搬到另一個城市繼續業務。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略