虛擬銀行 WeLab Bank總客戶人數突破10萬，銀行另推出「十萬回贈大行動」，十名客戶將獲10萬元消費回贈，同步上調GoSave3個月定期存款利率至1%。

該行行政總裁李家達期望，客戶人數於今年底前能倍增至20萬，按年增長5倍，期望向更多客戶提供全面和智能化的數碼銀行體驗，繼續貫徹普惠金融理念，將全方位的銀行服務帶給客戶。

該行上月推出私人分期貸款產品，年息低至1.68% ，並推出核心賬戶的相關存款年利率與貸款之實際年利率掛鈎功能。產品推出兩星期，已錄得貸款申請金額約1.4億元，獲批貸款當中，高達80%獲批最低實際年利率1.68%。

GoSave高息定期存款「存款小巴」至今已開出超過1,500班，其中47%的GoSave定期存款活躍存戶曾重複使用GoSave產品，該行現決定上調定期存款利率至1%。

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