上星期人行調高外滙存款準備金，本周美國將公佈5月份通脹數據，兩者有何關連？背後的微言大意為何？對你的投資又有何影響？一切從中美的貿易夥伴關係說起。

一邊廂，中國是世界工廠，多年來壓住人仔，降低生產及勞工成本，向世界輸出價廉的貨品，賺取巨額外滙收入；另一邊廂，美國是中國貨品的最大出口地，廉價貨充斥壓低通脹，令金融海嘯後印錢十幾年來，通脹一直處於低水平。弱美元、低通脹，食盡兩家茶禮。

哪為何今年美國通脹開始飛升？兩個因素：一、經濟逐步重啟；二、人仔不斷升值。年初以來人仔對美金升1.7%，為美國帶來輸入通脹。原材料價狂升，高檔貨可以將成本轉嫁，但其他就要硬食，毛利唔見一截；更甚是要停接新單，這令貨品短缺進一步加價，美國通脹賴嘢。

要遏止人仔再升，紓緩廠家經營壓力，阿爺近日做了兩件事：一、狂出口術遏商品炒風；二、加外滙準備金壓住人仔。操縱喎！美帝唔出聲？因為今次自己有着數，兩邊其實打緊默契波。

不過，美國連續兩個月非農差過預期，復蘇慢是事實，也急不來，但通脹就殺到埋身，滯脹二字已寫在牆上，本周通脹數據有幾驚嚇？唔估，但近日商品價升而商品股乏力再上，反映滯脹已進入惡化階段，揸資源股的戰友，係時候準備撤退方案。

魏力

fb.com/2012jason