紐約原油期貨自2018年10月後，首次升穿每桶70美元水平，全球石油交易商維多集團（Vitol Group）對市場前景看好，加強全球需求復蘇的信心。

WTI原油期貨連續兩周上升，今早一度上升0.6%，維多亞洲區負責人Mike Muller昨日曾表示，石油輸出國組織及盟友（OPEC+）似乎已掌控了原油價格，因為美國原油產量水平仍較疫情前低，OPEC+已正在恢復供應，但下半年全球石油需求預計將超過供應。約西德州中級原油7月交割價上漲0.29美元，或0.4%，收每桶69.91美元，自2018年10月以來首次觸及70美元大關；布蘭特原油8月交割價上漲0.28美元，或0.4%，收每桶72.17美元，創下自2019年5月以來的新高。

《彭博》報道IHS Markit Ltd.的副董事長Daniel Yergin訪問時指，隨着全球經濟重啟，目前石油需求強勁，美國、中國和歐洲已見疫後強勁反彈，對燃料消耗增加的樂觀情緒正在增強。

受利好消息影響，三桶油均向好，中石油（857）升1.183%，報3.42元；中海油（883）升2.7%，報8.75元；中海油服升0.923%，報7.65元。

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