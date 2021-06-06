東亞銀行（023）改革客戶分層策略，配合數碼化升級，目標未來三年增聘200至300名前線員工，望今年客戶有雙位數增長。

現時該行客戶分層已成形，顯卓私人理財、顯卓理財及至尊理財入場門檻分別為500萬元、50萬元及10萬元。東亞總經理兼個人銀行主管黃妮妞透露，今年首4月新增富裕客戶按年增38%，其中至尊理財首季使用手機進行投資或保險交易的人數按年增五成，相關交易量增逾1倍。

疫後金融科技普及化，分行使用率減低，不少銀行趁機整合分行，重新調配資源。黃妮妞坦言，會檢視分行網絡定位及分佈，會傾向數碼化一般銀行服務，並按地區分佈及客戶需要合併部份分行，坦言「有加有減」，大致維持在62間分行的水平，另會加設1至2間顯卓私人理財中心。

她提到，現時有50%客戶透過手機開戶，80%新卡申請在網上進行，隨疫情緩和，續料今年客戶有雙位數增長。銀行將會加強手機財富管理功能，以擴大數碼渠道財富管理收入為目標。

為谷財富管理收入，黃妮妞續透露，未來三年目標聘請200至300名具經驗的前線員工，部份將進駐11間跨境理財中心，今年至今已完成大約20%，深信與友邦早前簽訂獨家分銷協議可帶動非利息收入。

提到虛銀已在市場運作一年，黃妮妞表示，虛銀帶動業界新思維及推出新產品，惟傳統銀行有分行網絡支援的優勢，未來電子渠道會有更多優惠，線上線下可互相配合，應對虛銀攻勢。

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