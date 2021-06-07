市場普遍預期工商舖價可於年內反彈，遂加快入市。前特首曾蔭權姻親最新以6,250萬元，購入灣仔相連舖。

據土地註冊處資料，灣仔太源街8號海源中心地下D及E號舖，面積約1,760方呎，新近以6,250萬元易手，呎價約35,511元；登記買家為嘉美集團有限公司（Pacific Glory Holdings Limited），公司董事包括莫蔚灝（Mok Way Ho Alvin）等人，料為曾蔭權兒長子曾慶衍的妻子莫蔚淇之兄，即曾蔭權姻親。

據了解，上述舖位目前由家品店以月租16.5萬元租用，租金回報約3.2厘。至於原業主於2009年7月以5,230萬元購入上址，賬面獲利1,020萬元，物業逾11年間升值約19.5%。

建華「契女」家農2,200萬沽大埔自用舖 3年賬賺600萬

據土地註冊處資料， 大埔富善街30至44號嘉豪大廈地下A舖，總面積約1,400方呎，最新以2,200萬元轉手，呎價約15,714元。

資料顯示，舖位由與「街市霸主」建華關係密切的家農集團，早於2018年以1,600萬元購入並自用，現持貨3年轉手，賬面獲利600萬元或約37.5%。

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