曾捲入詐騙案的物美科技董事長張文中，在2007年被控詐騙、單位行賄、挪用資金3項罪名，河北高院於2009年二審維持對張文中的定罪，但將刑期減至12年。2013年，經過兩次減刑，51歲的張文中刑滿出獄，並於2018年沉冤得雪，多年不斷上訴終獲改判無罪。3年過去，張文中選擇東山再起，他一手創立的超市王國，旗下兩間公司包括物美科技、多點新鮮（Dmall），已分別計劃在香港及美國上市。

張文中近日接受《彭博》專訪時指，1994年親手創辦的物美連鎖超市，在他出獄後，見證着被員工、供應商及投資者拋棄，直言「這次經歷讓我真正明白人生苦短，世事無常，但一切會過去的。」

張文中出獄後，再次帶領物美加入中國競爭激烈的超市戰團，如大砸1.3萬億美元進行創新，循數碼化方向積極轉型，如提供新鮮食材速遞服務、自助結賬櫃台及手機自助結賬等，又承諾商品不隔夜，最快30分鐘，便能將生鮮食品送到北京五環內94%的小區。

他又努力擴充業務，瘋狂收購，包括於2014年斥資14億人民幣，收購英國跨國DIY和家居裝飾零售公司B&Q的70%股權；最出名的收購是於2019年，物美當時入主德國連鎖超市巨頭麥德龍（Metro Group），在麥德龍中國持股多達80%。

《彭博》表示，張文中計劃將物美科技申請在港上市，集資最多10億美元，該企旗下持有物美和麥德龍兩大超市品牌，全國擁有426間物美門市，97間麥德龍門市。物美科技招股書顯示，2020年公司營業額為391億元人民幣，按年增長逾8%，主要受惠收購麥德龍在華業務。

另外，張文中亦創立了電子商貿平台多點新鮮，提供網上零售服務，通過雲端和作業系統幫助傳統實體業務走向虛擬。Dmall戰略投資者包括騰訊（700）、IDG資本、聯想（992）等，最快下半年在美國上市。

不過，要在中國競爭激烈的超市行業保持增長，張文中仍面臨一場硬仗，「超市屬於利潤微薄的行業，其他人形容這就好像在撿地上的硬幣般，現在連科技巨頭亦進入戰場，增加更多壓力。」

歐睿國際數據顯示，目前物美在中國大型超級市場中，市佔為3.4%，是第6大連鎖店；但仍遠遠落後市佔9.3%的沃爾瑪（Walmart）、11.9%的永輝超市、13.7%的阿里巴巴旗下高鑫零售。

張文中透露，物美正跟隨行業大趨勢而行，例如推動社區團購，今年3月已與滴滴出行合作推出相關服務，加入美團和拼多多等科技公司的戰團，「世界已在改變，如果你想生存，零售商必須要適應。」

物美科技旗下在內地經營超市及大賣場的物美商業，曾於2003年在本港創業板上市，2010年轉至主板，並於2016年1月7日完成私有化退市。

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