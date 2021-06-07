《彭博》報道，Google與法國競爭管理局就網絡反壟斷案達成和解，同意向法國支付2.2億歐元（約20.7億港元）的罰款。

當局早前指控Google濫用網絡廣告主導地位，旗下廣告服務器Google Ad Manager及廣告拍賣網AdX，提供業務及其工具存在其他形式的自我偏好（self-preferencing），即給予額外的自我優待，排擠其他同類平台，損害競爭對手利益。除了罰款外，Goggle須承諾向第三方公司改善現有情況，包括讓競爭對手更容易使用其網絡廣告工具，承諾有效期為3年。

法國競爭管理局負責人Isabelle de Sliva強調，針對Google罰款所作的決定十分重要，因這是全球第一宗針對競拍算法（Auction Algorithm）濫用網上廣告罰款的案例。自從對Google、Apple和Facebook等公司進行檢訴後，法國當局開始對網絡廣告進行反競爭監管。

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