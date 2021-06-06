【本報訊】「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT）潮流席捲全球。CoinUnited.io團隊早於三年前已開始購買NFT藝術品，至今買入超過100項，涉逾200萬美元（約1,552萬港元）。CoinUnited.io共同創辦人李思聰接受訪問時稱，團隊對NFT市場及其生態系統的前景感樂觀；今年4月以約100萬波場幣（TRX，相當於8.5萬美元）投得的Lindsay Lohan單曲《Lullaby》，在5月初已升值至近16萬美元（約125萬港元），「以投資角度來說，如果看好加密貨幣市場，這件作品的價值可能會不斷上升」。

買家無意轉售 「當收藏品」

《Lullaby》由美國女星Lindsay Lohan鑄造，為全球首個女歌手在NFT平台拍賣旗下作品。李思聰形容買入《Lullaby》時猶如粉絲心態，並解釋：「我哋覺得佢好有價值，有承先啟後嘅作用，相信好多歌手都會參照呢個模式去發售歌曲。」惟他提醒，若要買入較貴的NFT，會先從社交媒體或官方平台，多番求證事情的真偽。

NFT的價值除了受市場需求影響，亦與加密貨幣走勢有關。由於《Lullaby》NFT是以TRX去交易，故其價值亦隨着TRX價格而變動。買入短短一個多月，該NFT已升至近16萬美元，升幅達88%。此NFT有價有市，惟他目前並未有意借轉售賺錢，「呢一刻，我哋當佢係收藏品」。

最近CoinUnited.io團隊再次投得「心頭好」，以約70萬美元投得NBA金州勇士隊首推之限量總冠軍戒指NFT共6枚。由於投得的NFT均屬編號1版本，買家同時獲得相關的實體戒指，屬於結合虛擬與實體的模式。以2018年冠軍實物戒指為例，其含有60克10K黃金及白金，配以164顆、共3.25卡的鑽石，購買時將解鎖有關接收實物戒指的提示，買家須在特定日子前擁有此NFT才能兌換。

於NFT世界打滾三年多，李思聰指動態圖（GIF）種類的NFT長賣長有，不少人會買入作為自己獨一無二的頭像圖案，「價錢亦可以叫到好高」，另一類與加密貨幣有關的NFT都受市場追捧。

相對外國及台灣，他認為普遍港人對NFT或加密貨幣只停在留意的階段，大家習慣循規蹈矩，加上金融制度完善，「大家都活得喺個框架上面好舒服，你叫佢哋突然間打爆個框走出嚟，難度就高咗。」