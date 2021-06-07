港股自隊，受騰訊（700）、小米（1810）及吉利（175）拖累，恒指周一低見28,615點，跌逾300點，收市報28,787點，跌130點，資金流向有乜大變動？咩水平適合建倉？

另外，恒大（3333）發表聲明，稱經營狀況良好、資金鏈無問題，劈價賣樓是「階段性特大優惠措施」，恒大系股價稍為喘定，惟高位計已累跌超過一半，係咪不宜沾手？

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，繼續有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家分析大市，同埋逆市部署心法，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

午市急CALL｜港股自隊 恒大財困? 古天后、唐牛講投資部署

日期：6月8日（二）

時間：12:45PM – 13:15PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

直播網址：

YouTube

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