趕交稿通常擠壓不出半點思緒，反而躺平自己，睡不着時自然思如泉湧。早幾日我瞓唔着寫了幾句關於試當真游學修唔表態嘅文章，出奇地社交媒體反應唔錯。我信點擊主義，既然有人鍾意睇，食髓知味，唯有繼續講。

自由嘅空間大家往往覺得係理所當然，好似愛情一樣，冇咗先覺得珍貴。2020年香港立左條新嘅法例，內容唔多講，我都驚踩地雷。喺2020年之前，你有若干嘅政治表態（不包括行動），大致係唔會承擔法律風險。喺2020年立法之後，當你有任何嘅政治表態，你就要面對法律風險。

就係咁簡單，你叫人表態，即係叫人承擔法律風險。明明我哋好清楚呢一個事實，但係我哋嘅意識仲未熟習社會已經改變，我哋嘅行為係有一條紅線約束住。制度設計巧妙之處，就係永遠唔話俾你聽條紅線係點，唔會具體話俾你聽乜嘢嘅行為、說話會犯法，所以大家只能夠自我畫界，互相猜忌。

如果2021年的今天和以前一樣冇分別，可以好自在表態的話，現實就唔會咁多人移民。有啲嘢冇咗就冇咗，改變咗就改變咗，既然仲要喺呢個土地生存，咁就唯有適應。好多人都會攞返以前好多唔表態嘅藝人、樂團或者KOL出來比較，條界好簡單，就係睇返條時間線。

過往我的文章經常引述高校長的說話：「我對每一個國家、每一個種族的感情都差不多的。大概是因為我接觸的人太多，我是以人為主，不是以國家或種族為主。我住在哪裏是因為，在那個地方我可以做一點自己想做的事情，所以在哪裏，對我來說不是一個太重要的一點」、「我變成了世界中間的一部份，不是任何國家的一部份。」

今天的高校長，是偉人一樣的存在。但當時並唔係，因為高校長擔任過港事顧問，加入了建制，結果學生群起而攻。現在香港鼎鼎有名的知識分子，例如蔡子強、梁文道、周保松對高校長只有溫情和敬意，大家只記得他的好，記得他對世界嘅貢獻和成就。

只有做好自己專業，在自己的專業嶄露頭角，或者將自己放喺更高嘅維度，這樣做人才可能比較安穩一點，自在一點。

渾水

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