「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT）潮流近月席捲全球。CoinUnited.io團隊早於3年前已開始購買NFT藝術品，至今買入超過100項，涉資逾200萬美元（約1,552萬港元）。CoinUnited.io共同創辦人李思聰接受訪問時稱，團隊對NFT市場及其生態系統的前景感樂觀；今年4月以約100萬波場幣（TRX，相當於8.5萬美元）投得的Lindsay Lohan單曲《Lullaby》，在5月初已升值至近16萬美元，「以投資角度來說，如果看好加密貨幣市場，這件作品的價值可能會不斷上升。」

《Lullaby》由美國歌影視三棲女星Lindsay Lohan鑄造，為全球首個女歌手在NFT平台拍賣旗下作品。李思聰形容買入《Lullaby》時猶如粉絲心態，並解釋以高價競投的原因：「我哋覺得佢好有價值，有承先啟後嘅作用，相信好多歌手都會參照呢個模式去發售歌曲，有歷史價值。」惟他提醒，若要買入較貴的NFT，會先從社交媒體或官方平台，多番求證事情的真偽。

NFT的價值除了受市場需求影響，亦與加密貨幣走勢有關。由於《Lullaby》NFT是以TRX去交易，故其價值亦隨TRX價格而變動。買入短短一個多月，該NFT已升至近16萬美元，升幅達88%。此NFT有價有市，惟他目前並未有意借轉售賺錢，「而家呢一刻，我哋當佢係收藏品」。

最近，CoinUnited.io團隊再次成功投得「心頭好」，以約70萬美元投得NBA金州勇士隊首推之限量總冠軍戒指NFT共6枚。由於投得的NFT均屬編號1版本，買家同時獲得相關的實體戒指，屬於結合虛擬與實體的模式。以2018年冠軍實物戒指為例，其含有60克10K黃金及白金，配以164顆，共3.25卡的鑽石，購買時將解鎖有關接收實物戒指的提示，買家須在特定日子前擁有此NFT才能兌換。

於NFT世界打滾3年多，李思聰指動態圖（GIF）種類的NFT長賣長有，不少人會買入作為自己獨一無二的頭像圖案，「價錢亦都可以叫到好高」，另一類與加密貨幣有關的NFT都受市場追捧。相對外國及台灣，他認為普遍港人對NFT或加密貨幣只停在留意的階段，大家習慣循規蹈矩，加上金融制度完善，「大家都活得喺個框架上面好舒服，你叫佢哋突然間打爆個框走出嚟，難度就高咗。」

NFT於金融市場異軍突起，「信徒」仍屬少數，更多人是不解NFT的價值，甚至認為有泡沫。CoinUnited.io共同創辦人李思聰認為，普遍的懷疑是基於認識不足，情況就如十多年前Bitcoin面世，並指NFT的價值是由市場去決定，「當越來越多人入場，市場的角度（色）就越來越強，大家定價就可以達到合理嘅價錢。」

惟NFT的狂潮有降溫之勢。NFT市場追蹤平台Nonfungible統計，NFT於4月初的平均價格為1,256美元，低於2月底逾4,000美元的高水平。另一家研究加密貨幣的公司Block的數據亦反映，NFT的價格與銷售額出現類似的大幅下跌現象。

科大商學院副院長黃昊表示，NFT的價格及交易降溫反映「市場理智咗少少」；並稱一樣東西有泡沫，並不代表會好快爆破，「以加密貨幣為例，同樣沒有任何資金流，點解Bitcoin值錢？因為大家都覺得它值錢」。

惟黃昊指，目前NFT是個帶有濃厚投機性的交易，皆因投入資金到NFT最多的「行內人士」，均是做加密貨幣、去中心化金融及數字資產的「大戶」，「佢哋買NFT一半喺投資，一半為咗宣傳」。他提醒，投資者買入前要仔細考慮購買原因，除了單純投資目的，還要有「情感價值」（sentimental value），就如競投實體藝術品一樣。另外，買家應小心核實賣方身份及平台的可靠性。

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