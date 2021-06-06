【本報訊】大型乳製品製造商中國優然牧業（9858）最快今日開始至周四招股，計劃發售約7.15億股，招股價介乎6.98元至8.66元，一手（1,000股）入場費為8,747元，集資最多約62億港元；聯席保薦人為瑞信、華泰。

中國優然牧業成立於1984年，業務主要為原料奶、反芻動物養殖系統化解決方案，於2015年從伊利分拆出來營運，現時伊利亦是中國優然牧業最大的客戶。

內地私募基金PAG太盟投資集團於早年有份投資優然牧業，為優然牧業大股東，持股約42.89%；伊利持有40%。集團截至去年6月底止半年，收入53.4億元人民幣，按年多56%；經調整溢利9.83億元人民幣，增加97%。

同日開招的還包括科濟藥業（2171），招股價介乎29.6至32.8元，一手500股，入場費16,565.26元，預計6月18日掛牌；高盛、瑞銀為聯席保薦人。另一熱爆新股時代天使（6699）將於本周二截止認購，6月16日上市。

奈雪的茶通過上市聆訊

另外，內地知名連鎖茶飲品牌「奈雪的茶」通過上市聆訊。據路透旗下IFR早前引述消息報道，奈雪集資約5億美元，預計將於下周開始路演；招銀國際、華泰國際和摩根大通是聯合保薦人。

據初步招股文件，奈雪的茶旗下茶飲店去年底有491間分店，包括覆蓋中國大陸66個城市，及分別位於香港及日本各一間茶飲店；2020年經調整淨利潤1,664萬元。