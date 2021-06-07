下午4點10分

港股午後跌幅有所收窄，恒指全日跌130點，報28,787點；H指跌57點，報10,748點；科指跌52點，報8,042點。主板成交1,444億元。

市傳小米（1810）倉庫火災影響供貨，小米澄清並非小米倉庫火警，但有貨品有牽連受損。小米股價跌4.06%，報28.35元；ATMX其他成員亦普遍偏弱，騰訊（700）要跌1.8%，報600.5元；美團（3690）大成交力托，仍要跌0.73%，守300關，阿里（9988）則微升0.86%，報212元。

萬洲國際（288）計劃以每股股份7.8元回購並註銷最多19.16億股股份，佔於已發行股本約13%，較停牌前收市價6.805元溢價14.6%。如獲全面接納，回購總代價149.52億元。萬洲今復牌升7.72%，報7.33元。

林建岳旗下寰亞傳媒（8075）向騰訊（700）直接全資附屬公司THL G Limited配股8,333萬股，每股作價1.2元，較上周五收市價1.35元折讓約11%，配股規模佔擴大已發行股份總數之約2.79%，預期集資淨額約9,700萬元。寰亞傳媒抽升49.63%，報2.02元。

部份車股捱沽，吉利（175）要跌5.17%，報21.1元；比亞迪（1211）跌1.15%，報189.7元；廣汽（2238）跌0.58%，報6.91元。

市場憧憬疫後復蘇，油價創兩年新高，布油升穿72美元每桶，最高見72.26美元，現造71.57美元；紐約期油亦逼近70美元關口，現報69.31美元。金價則於1900美元關口前徘徊，最新報1885.55美元。三桶油個別發展，中石化（386）升0.23%，報4.29元；中石油（857）跌0.59%，報3.36元；中海油（883）升2.35%，報8.72元。

聯交所日前致函指創建（1609）不再適合上市，創建董事會表示將要求聯交所覆核除牌決定。聯交所指創建向公司前控股股東出售創健集團有限公司後，主營業務已變更，該出售事項為一系列交易及安排的一部分，構成實現新能源汽車與物流及融資租賃業務上市的企圖，以及規避上市規則第8章新上市要求的方式。創建認為聯交所有所誤解。創建股價午後股價插水，大跌85.11%，報1.05元。

美國財長耶倫向《彭博》坦言，即使拜登的4萬億美元紓困計畫，令明年通脹以及利息上升也沒關係，反而對社會和聯儲局來說是件好事，並指社會長時間面對過低的通脹和過低的利率，希望能回到正常利率環境。

聯儲局早前承諾，只有在通脹和就業取得「實質性進一步進展」後，才會開始縮減每月1,200億美元的資產購買步伐。

啤酒板塊今日異動，青島啤酒（168）升4.13%，收市報88.2元；華潤啤酒（291）升3.87%，收市報73.7元。A股方面，燕京啤酒（729.SZ）升5.01%，收市報8.37人民幣；珠江啤酒（2461.SZ）升7.55%，收市報13.1人民幣；青島啤酒（600600.SZ）升8.02%，收市報111.1人民幣。

下午3時

A股午後回順，上證綜指升7點或0.21%，報3,599點；深證成指跌8點，報14,862點；創業板指跌14點或0.44%，報3,228點。

中午12點

港股輕微高開後隨即轉弱，恒指半日跌222點，報28,695點；H指跌76點，報10,728點；科指跌74點，報8,021點。

上午11時30分

A股下滑，上證綜指跌7點或0.21%，報3,584點；深證成指跌100點或0.67%，報14,770點；創業板指跌38點或1.19%，報3,204點。

上午9時40分

恒指倒跌152點，報28,765點；H指跌55點，報10,750點；科指跌47點，報8,047點。

上午9時21分

恒指升67點，報28,985點；H指升26點，報10,831點；科指升10點，報8,106點。

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