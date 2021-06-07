【本報訊】積金局昨日公佈，今年首季提取強積金（MPF）的申索總數達6.66萬宗，按季升15%。

「抵銷遣散費」激增3,100宗

截至3月底，以「永久離開香港」為由提早提取強積金的申請宗數有7,700宗，按年增加1.3%或100宗，按季則跌約9.4%或800宗。而成功以此理由提取的強積金金額為19.31億元，按年急增49%，惟與去年第四季相比，金額則相若。

疫情下經濟不景，以「抵銷遣散費」為由提取強積金的申請宗數有14,100宗，按年增3,100宗，按季更激增6,800宗。所涉金額為11.64億元，按年大增46%，按季亦增逾倍。

期內強積金總資產約1.17萬億元，較去年3月底增長35%，其中扣除收費及費用後的淨回報超過4,200億元。

自2000年這項退休保障制度實施以來，年率化淨回報為4.9%，高於同期的1.8%通脹率。以年率化回報計算，各類強積金基金均錄得正回報。

強積金在今年首季已收供款共213.11億元，以季度計算，流入強積金計劃的供款為歷年之冠。

其中，可扣稅自願性供款共12.06億元，較去年首季增長28%。