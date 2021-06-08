【不斷更新】金管局總裁余偉文出席銀行公會金融科技研討會時表示，正與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心合作，研究零售層面央行數碼貨幣的可行性，稍後亦會開始研究發行數碼港元（e-HKD）的可行性，會就消費者需求（包括應用實例）、私隱保障、反洗錢要求、系統安全，以及其他政策或法律考慮等，檢視和平衡不同潛在風險。

余偉文表示，該局已成立跨部門工作小組研究數碼港元項目，雖然目前未有定案，但會抱持開放態度，希望在12個月內提出初步想法。雖然當局研開發數碼港元，但回收發鈔行發鈔權或對發鈔行的影響是言之尚早。

他又說，該局認為數碼貨幣的發展極具潛力，無論在批發還是零售層面的應用，都必須提早做好技術及政策研究，為未來有可能的發展做好準備。

副總裁李達志補充，不一定需要在本土流通才能在跨境應用數碼港元。他又指，原本認為批發層面應用大，但隨科技發展，現時值得探討數碼港元零售層面的應用。

所謂數碼貨幣，即以電子貨幣形式的替代貨幣。該局亦會繼續與中國人民銀行合作，就數字人民幣（e-CNY）在港進行技術測試，為本港和內地居民提供便捷的跨境支付服務。

分析：符合國策

香港資訊科技商會榮譽會長方保橋表示，未知甚麼時候才會正式推出，但推出數字港幣符合國策，因為內地亦已推出數碼人民幣，相信香港政府亦想追隨內地發展金融科技的步伐。

他認為港元數碼貨幣由政府發行，沒有去中心化特質，而且具追蹤功能，定位與加密貨幣不同，相信難以影響加密貨幣。

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