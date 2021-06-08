人力資源公司萬寶盛華大中華（2180）的香港第三季「就業展望調查」報告顯示，僱主招聘意欲正平穩恢復，以金融、保險及房地產業、採礦及建築業改善最多。

萬寶盛華於4月中訪問167名本地僱主，當中26%僱主表示，第三季有意增聘人手，25%表示想縮減人手，而28%表示維持不變。調查顯示，6個行業分類中有4個行業的招聘意欲按季有改善，但批發及零售業、製造業的僱主預期來季招聘意欲較低；運輸及公共事業的僱主更傾向縮減人手。經季節性調整就業展望指數為0%，較過去連續三季的-2%有改善，惟仍屬亞太區中最差。

徐玉珊：經濟差傾向請短工 IT人才渴市

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，本港僱主仍抱審慎、觀望態度來招聘，多聘請短期工應對業務需求。不過她指出，目前不明朗的經濟環境下，企業為控制營運成本而聘請臨時工或合約工屬正常；又指短期職位增加對就業市場有幫助，因經濟好轉後不少短期僱員將獲轉為長工。她亦留意到短期和長期職位數量均有增加，稱證明經濟逐漸復蘇。

隨疫情緩和，徐玉珊認為今年應屆畢業生求職將較去年容易，預期起薪點則與去年相若，約15,000元。而疫情下各行各業都進行數碼轉型，增加對IT人才的需求，相關範疇畢業生的平均起薪點亦較其他畢業生為高，約16,000至18,000元。她指現時僱主期望員工有IT知識和數碼技能，建議求職者考慮先找短期工作，彌補就職空窗期，亦可趁機提升相關技能。

被問到僱主會否將完成接種疫苗列入招聘要求，徐玉珊指未見有公司作以上要求。

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