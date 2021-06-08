據《彭博》報道，華爾街有調查指，預計9月底會有61%員工返回辦公室工作，較3月調查時高出50%。目前，美國金融業只有14%員工返回工作崗位，在接受調查的行業中排名第二，仍遠遠落後於70%的房地產業。

根據Partnership for New York City民調指，受疫情影響，華爾街員工已在家工作超過1年，近期已陸續有華爾街大行的僱主呼籲，希望員工重回辦公室工作。美銀已鼓勵在紐約市的高層回到辦公室，而高盛亦告知員工準備下周開始回到辦公室工作。

調查訪問180公司中，只有27間有計劃要求員工回辦公室前接種疫苗，而其他公司只是鼓勵員工接種疫苗；有三份一僱主表示，員工最關心的問題是疫苗接種率，同時有上班族擔心交通密集的問題，例如中央車站及賓夕法尼亞車站等，因為人流過多或衍生衛生安全問題；亦有亞裔員工對美國近期的種族仇恨表示擔心，而沒有計劃返回美國。

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