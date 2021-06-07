【本報訊】樓市氣氛熾熱，建制派人士也趁機沽貨離場。保險界議員、立法會財委會主席陳健波持有的鴨脷洲海怡半島一套相連單位，市場瘋傳以約2,450萬元易手，惟他澄清單位售價是2,300多萬元。

市場消息指，海怡半島10座高層C及D室相連戶，實用面積1,279方呎，原則為兩個三房單位，享海景，業主今年2月放盤，原本叫價2,600萬元，放盤約四個月終售出，瘋傳成交價約2,450萬元。本報向陳健波查詢，他發短訊回覆：「澄清：售價是2,300多萬。」被問到賣樓原因是趁高位沽貨？他稱，「私人事情，恕不回應」。據立法會議員個人利益登記冊，陳健波今年2月作出申報，其於港島擁有物業及車位，在內地亦擁有物業。

「收成期」言論惹抨擊

據土地註冊處資料，上述海怡半島相連戶，由陳健波及黃瑞儀2011年分別以686.62萬及701.38萬元買入，樓價合共1,388萬元，持貨10年賬面獲利逾900萬元。據銀行網上估價，該相連戶估值逾2,600萬元。

陳健波2019年6月公開批評支持反修例運動的人破壞社會安寧，「點解要破壞我生活？而家我收成期呀嘛！」言論引發爭議，他及後解釋，堅持自己無錯，唯一錯的是沒有講清楚，上一代人辛勞累積財富、建設香港，到五、六十歲後卻被摧毀，故心有不甘，雖然「收成期」言論引來抨擊，但他認為自己說出了數以百萬計上一輩的心聲。