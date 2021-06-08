中國人民銀行於6月7日以利率招標方式展開100億元人民幣（下同）逆回購操作，期限為7 天，利率維持於2.2%，專家分析指，人行對資金面的態度仍以穩健為主，暫未見有放水迹象。

《中國金融時報》報道指，自3月1日起，人行將投放100億元作為慣例常態化操作。市場分析人士表示，人行並沒有因為4月份資金面持續邊際寬鬆而回籠流動性，也沒有在5月尾流動性邊際收緊的情況下投放多餘資金，人行對資金面的態度以穩健為主，維持每個工作日100億元的投放規模，更多是在傳遞政策保持平穩的訊號。

中信證券研究所副所長明明表示，從6月人行公開市場操作工具到期量看，整體規模相對較小，而從近期情況看，人行仍在持續開展小額逆回購操作，雖然銀行間儲備金外的未借出存款，有回落現象，但從市場表現看，目前資金仍然較為充足。

不過，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，6月份新增地方政府專項債規模，或有可能影響流動性。截至5月30日，5月份新增地方政府專項債淨融資額為3,392億元，較4月份增加約1,500億元。王青預計，6月份新增地方政府專項債發行量有可能達到7,000億元至8,000億元規模，淨融資額在6,000億元至7,000億元，對市場流動性或會產生一定的「抽水」效應。

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