【本報訊】滙豐銀行首名華人行政總裁王冬勝昨退下火線。滙控（005）宣佈委任廖宜建及Surendra Rosha為滙豐亞太區聯席行政總裁，接替王冬勝。2010年接掌滙豐亞太區行政總裁帥印的王冬勝，帶領滙豐自金融海嘯復蘇，並見證滙豐業務重心回到亞洲以至內地的進程，去年表態簽名支持國安法，卻惹來歐美官員痛批，於國際外交漩渦中難以獨善其身。

王冬勝於滙豐銀行度過16年寒暑，卸下首位華人CEO的帥印，他向亞洲全體員工發信函，提到任內正值全球於金融海嘯中復蘇，集團於動盪中找到機遇，並因客戶支持而變得強大。

他提到，自2010年，亞太區為集團貢獻620億美元的股息，並令亞洲佔集團收入由2010的27%增至去年的53%；而亞太區佔集團的稅前盈利貢獻由2004年的不足四成，到2016年增至相等於集團的194%，王冬勝指，亞太區是滙豐的過去及未來發展重心，他深信在未來10年，即使遇上多項挑戰，集團仍然蓬勃發展。

廖宜建及Surendra Rosha接任

今年11月將踏入70歲的王冬勝，一直坐鎮中環滙豐總行34樓。據悉，王冬勝日後擔任滙豐非執行主席，其辦公室會「搬上高幾層」，並將進行改裝及裝修。他最新獲委任為滙豐銀行非執行主席，接替退任滙豐控股非執行董事的查史美倫，同時將擔任滙豐集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）和祈耀年的顧問，並將續居於山頂中峽道19號滙豐銀行「大班屋」。

至於接替王冬勝的廖宜建，此前為滙豐亞太區環球銀行業務主管，而Surendra Rosha為滙豐印度行政總裁，兩人將常駐香港，直接向滙豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）滙報，他們將共同管理滙豐亞太區業務實體，而區內各市場亦會由兩人共同主理。

祈耀年昨在電話會議中，感謝王冬勝多年來對滙豐的貢獻，今後王會以滙豐銀行非執行主席身分，繼續為集團建言獻策。他又稱未來增長引擎側重亞洲，以聯席主管制度共同領導亞太團隊更為合適，可更有效落實及執行投資亞洲計劃，至於廖宜建及Surendra Rosha為資深銀行家，有尋求業務增長的決心，分別熟悉中港及東南亞市場，他重申投資亞洲策略不變。

王冬勝算是高齡退下火線的集團高層，滙控前主席浦偉士及龐約翰分別67及66歲退休，但都不及王冬勝「年長」。王冬勝於金融海嘯帶領滙豐復蘇，至近年滙控捲入國際外交風波，王冬勝難獨善其身，去年5月人大通過授權制訂港版國安法，滙豐沒有第一時間表態支持，被官媒狙擊「終將失去所有客戶」，至6月王冬勝現身街站簽名撐國安法，卻被歐美官員痛批，指滙豐向北京「跪低」。