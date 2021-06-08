自2020第三季以來，全球晶片處於全面缺貨狀態，而近期台灣、馬來西亞爆發新一波疫情，導致半導體封測業停運，加劇全球晶片供應不足問題。中金公司發表報告指，由於中國疫情控制較好，定單或會因此而加速向中國轉移。

台灣京元電子封測產值約佔全球3%，是全球第七大封測廠商，全球第一大第三方測試服務廠商，其工廠近日有多名員工確診，京元電子已在6月4日宣佈全面停工48小時，其客戶包含英特爾、高通、聯發科、英偉達等全球領先的半導體公司。至於馬來西亞多間半導體封測公司產值更佔全球8%，包括台灣的日月光、美國的安靠、中國的通富微電、中國的華天科技等，都有在當地設廠，受到確診人數持續上升影響，當地政府已宣佈6月1日至6月14為全面封鎖期，工廠正採取輪班工作及部分停工等措施，導致封測產能利用率下跌，物流運輸方面亦不便也將對封測工廠造成較大衝擊。

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