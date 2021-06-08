全盛時期的Tesla，以2021年1月26日收市價883美元去計，市值達到8370億美元。而後面九大車廠當時合共市值夾埋8378億，如果大家有印象，見到下面呢張圖都唔會陌生。

但2021年去到一半，故事完全改變，唔計蔚來（NIO）及比亞迪（1211），其他7間PE升完都未有15倍的傳統車廠大翻身，福士（VOW GR）及福特（F）兩架話要轉型做電動車，股價年內升大約8成以上。

如是者，呢7間傳統車廠，最少都升25%以上，令到佢地夾埋嘅市值呢半年多咗2200幾億美元，同期Tesla唔見2600億市值。可以話呢堆升完來有雙位數字PE嘅殘股，喺Tesla手上搶返2000幾億市值。見圖2︰Tesla佔10大車廠比例縮到3份1左右。

而見表，所有PE有3位數上，由Tesla、比亞迪到Nio股價今年都好差。

但個啟示並唔係話撈殘股，而係個trend係點行。持續有參與美股的話，其實好感受到有個trend係到的話，隻股票可以45度角升半年，FYI打開F、GM張圖就見到。

咁個trend定義係乜？個人諗法係新聞會有一輪吹奏，繼而股價配合。即使錯過GM由上年3月底反彈1倍都好，等到條50天線升穿200天線先入場，到今日仍然有倍倍升回報。

當然上面極簡單的所謂back test係事後孔明，但嚟緊隨住ARKK等唔少科技股開始挑戰返200天線，新一輪trend會唔會形成值得留神，只要捉得住，無論買科技股定殘股，最終回報都唔差，呢部份係港股難啲比到大家的。

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