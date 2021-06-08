早前市場監管總局公佈對美團（3690）實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。今日內媒晚點LatePost報道，包括美團、拼多多等在內的數間企業近日再收到整改要求。其中美團被要求下架售價0.01元的「秒殺商品」，其他幾間平台則被要求繼續收緊補貼。

美團中午收報294元，跌2%。

報道引述一位接近美團優選的人士稱，員工在5月27日獲「下架秒殺商品」的口頭通知，並被要求在6月1 日前整改完畢。平台已提前一天下架，還在一些地區取消了部份優惠券和補貼。另一家頭部的社區團購平台員工則說在5月31日接到類似收緊補貼的口頭通知要求。

5月27日，市場監管總局對十薈團不正當價格行為案作出行政處罰，罰款150萬元人民幣，並下令其江蘇區域停業整頓3日。而早在3月3日，市場監管總局就已經對美團優選、十薈團等社區團購平台作出處罰。

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