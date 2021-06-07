【本報訊】內地乳業龍頭伊利旗下的優然牧業（9858）昨日起上演招股大戰，罕有地明確將內地人拒諸門外。據本報獲悉，有券商向客戶發出訊息，表示負責處理優然牧業新股公開發售申購的股份過戶處卓佳，要求券商須附上申請人姓名及身份證號碼，若發現屬內地人及美國人認購，將拒絕有關申請。

宏高證券投資經理梁杰文表示，新股明確拒絕內地投資者認購的舉動少有，但因目前認講新股的過程有根本性漏洞，令長期性把關非常困難，「最終可能不了了之」。

只接受港人申請

市場上現有三隻新股進行招股，優然牧業的認購反應明顯較時代天使（6699）及科濟藥業（2171）冷淡。綜合八間券商統計，合共為優然牧業借出近14億元孖展額，相當於公開發售部份超購約2.3倍。科濟藥業首日借出340億元，相當於公開發售部份超購109.5倍。大熱的時代天使昨日截孖展，綜合多家券商數據，共錄得2,426億元孖展，超額認購833倍。

優然牧業在全球發售公告列明，香港公開發售股份只向香港公眾人士提呈發售，不會向香港境外及非香港居民的任何人士提呈發售。卓佳商務部董事總經理及IPO總監鍾絳虹回覆本報指，有關要求是代發行公司及保薦人發出，料是想做多一步以防止重複認購。

近年本港市場不時出現新股狂潮，令投資者賺得相當和味，這促使以內地人為多數的投資者，公然一人「分身」多戶，違規參與新股市場，以提高中籤率。按《上市規則》，一名投資者透過其個人身份只可申請認購同一新股一次。以一人「分身」多戶認購新股，除了違規，同時剝削本身只能抽一手的投資者之中籤機會。

聯交所及證監均對內地人以各種手段違規認購本港新股束手無策。以今年初掛牌的諾輝健康（6606）為例，該股集資額不足20億元，竟吸引106萬份申請，連乙組亦無法穩獲分貨。分配結果公告披露，該股的重複認購數目達11,446份。港交所其後要求各大券商提交所有諾輝健康中籤客戶名單。

業界：申購漏洞未堵塞

梁杰文解釋，申購新股的過程存在根本性漏洞，而且多年仍未有堵塞，「老問題」包括申請人經券商或銀行申請孖展認購，故未有披露身份；券商向港交所上報系統生成的客戶編碼，代替身份證號碼等。證監會副行政總裁梁鳳儀昨出席公開場合時重申，證監非常關注新股配售的「人為安排」；並透露當局發現其中一些上市個案中，包銷商獲得異常高額的佣金，有理由懷疑與「折頭黨」有關。