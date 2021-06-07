近排大陸年輕人流行「躺平主義」，被官方視為社會經濟不利因素。4月17日，90後網民「好心的旅行家」喺百度貼吧發貼《躺平即是正義》，呻職場過度競爭，與其拼搏，不如拼䠋，搵少啲、使少啲，唔買樓買車、唔結婚生仔。係不想跪着，不能站着，只好躺着嘅消極抗爭。

疫情爆發年半，經濟元氣大傷，加上本來外有貿易戰之憂，內有少子化之患，若果年輕人「躺平」，勢必影響生產力同消費力。官媒睇唔過眼，5月20日，《南方日報》發文《躺平可恥，哪來的正義感？》；同日，《新華社》轉載該文。5月31日，豆瓣將「躺平」列為敏感詞。

中央為咗應對經濟困局，上年5月提出「雙循環」戰略，內循環為主，外循環為輔。內循環係指內部需求，包括投資需求同消費需求。內循環要靠內部消費拉動，「躺平」低消費生活模式成為大患。另外，中央上周一推出三孩政策，「躺平」不婚不生亦對生產力構成威脅。

人人拼搏就能帶動內需？據貝殼找房報告，大陸樓價收入比最高3大城市係深圳、北京、上海，唔飲唔食都分別要27年、25年、22年先買到樓。大陸80後、90後都係一孩政策一代，婚後要養雙方父母加三孩，置業置家，邊有閒錢消費？比起捱到攤直，「躺平」雖可恥但有用。

「躺平」對投資有咩啟示？睇番外國類似例子，生活開支減至最低，但上網開支有增無減，互聯網行業應最受惠。本港上市嘅科網股，由2月高位至5月低位普遍回調逾3成，隨着環球資金對通脹、收水憂慮暫紓，加上中國新批嘅恒生科指ETF接連建倉上市，科網股可望再上，不妨留意科指ETF如3067等。

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