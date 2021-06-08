信和置業（0083）旗下何文田加多利山嘉道理道超級豪宅ST. GEORGE’S MANSIONS，最新以2.6億元天價售出一連天台特色戶，創今年九龍分層戶新高成交。
樓價指數逼近歷史高位，刺激超級豪宅屢錄新高成交。最新信和置業（0083）旗下何文田加多利山嘉道理道超級豪宅ST. GEORGE’S MANSIONS，最新以2.6億元天價售出一連天台特色戶，創今年九龍分層戶新高成交。
成交單位為ST. GEORGE’S MANSIONS第2座23樓A單位連天台特色戶，以2.6億元成交 ，單位實用面積3,695方呎，露台面積256方呎，連3,301方呎天台，呎價70,365元，成交價亦包括3個車位。單位屬五房五套大宅間隔，為屋苑最大單位，並設私人電梯大堂，私隱度極高。
位於加多利山嘉道理道的超級豪宅ST. GEORGE’S MANSIONS備受買家追捧，上月初連環沽出2伙，涉資1.8億元，並且據悉由同一組買家買入。項目至今累售8伙，當中3伙為特色戶，套現近12億。
-----------------------------
-----------------------------
點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》
一書盡覽新手必讀資訊
-----------------------------
【全球樓行】 Dream House零距離
屬於香港人的移民攻略