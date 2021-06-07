【本報訊】中原地產自1999年推出中原城市領先指數CCL，昨宣佈新增五個成份屋苑，包括灣仔囍匯、黃大仙現崇山、屯門瓏門、大埔嵐山及元朗尚悅，共133個。此外，亦重點新增中原城市租金指數CRI，每月10日公佈，反映上月主要二手私人住宅屋苑租金；並以中原城市指數CCI作為計算基礎，新增中原城市租金回報率。

公佈較政府數據快

中原地產研究部聯席董事楊明儀表示，CCI和CRI的分別在於前者反映樓價，後者反映租金。然而，兩者同樣計算成份屋苑總租值，並非個別單位呎租平均數的升跌。楊補充，租金和樓價並不會重複，而買賣的波動性與投資成份大，租金變化比樓價波幅小。因此，其認為公佈CRI的次數毋須太頻密，每月一次剛好足夠。

中原集團行政總裁施俊嶸期望，能藉着提供更多資訊予市民，增加市場透明度。他補充，CRI與差估署租金指數的走勢相近，其高位及低位幾乎同步出現。這些指數高度脗合，反映其具有代表性。而且，其公佈的數據比差估署租金指數來得更快。例如，今年5月出刊差估署月報公佈了3月的私人住宅租金統計，需時約兩個月。而中原今年5月上旬便公佈4月的CRI數據，比政府數據快近一個月。

調整實用呎價和呎租方面，楊明儀回應記者如何量化景觀和屋苑獨有因素等提問時表示，會為屋苑作回歸模型，探討影響樓價因素，如越高層、向南和面海的單位會較受歡迎，並排列最好到最差的單位，從而比較同一單位質素的樓價或租金之變化。