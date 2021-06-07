【本報訊】市場普遍預期工商舖價格可於年內反彈，不少買家遂加快入市。其中前特首曾蔭權姻親最新斥6,250萬元，購入灣仔一相連舖位。

據土地註冊處資料，灣仔太源街8號海源中心地下D及E號舖，面積約1,760方呎，新近以6,250萬元易手，呎價約35,511元；登記買家為嘉美集團有限公司，公司董事包括莫蔚灝等人，料為曾蔭權長子曾慶衍的妻子莫蔚淇之長兄，即曾蔭權姻親。

據了解，上述舖位目前由家品店以月租16.5萬元租用，租金回報約3.2厘。原業主2009年7月以5,230萬元購入上址，賬面獲利1,020萬元，物業逾11年間升值約19.5%。

此外，大埔富善街30至44號嘉豪大廈地下A舖，總面積約1,400方呎，最新以2,200萬元轉手，呎價約15,714元。舖位原業主為與建華集團關係密切的家農集團，早於2018年以1,600萬元購入並自用，現持貨三年轉手，賬面獲利600萬元或約37.5%。

上海街4物業意向價4.5億

另一方面，中原工商舖陳思然指，該行最新獲委託代理出售旺角上海街712、714、716及718號等四幢五層高物業，總地盤面積約3,990方呎，目前規劃作住宅（甲類）用途，地積比率為九倍，項目最高可建樓面面積約35,910方呎；以業主意向價4.5億元計，呎價約12,531元。