【本報訊】投資者關注周四公佈的5月份通脹，而美國財長耶倫指加息對社會及聯儲局有利，再度喚起「收水」預期，加上美國總統拜登與共和黨就基建計劃的談判本周將進入關鍵時刻，昨晚三大指數開市後不久全線升轉跌，直至晚上10時半許，納指報13795點，跌18點或0.13%；標指報4220點，跌9點或0.2%；道指報34702點，跌54點或0.16%。

另一邊廂，市場憧憬油需回升，紐約原油期貨自2018年10月後，首次升穿每桶70美元水平，但其後回軟，紐約原油期貨每桶報69.63美元，微跌0.01%；而布蘭特原油最高曾觸及每桶72.17美元的2019年5月高位，昨晚報71.75美元，跌0.19%。

AMC娛樂急升23%

全球石油交易商Vitol Group看好後市，稱石油輸出國組織及盟友（OPEC+）似乎已掌控了原油價格，因為美國原油產量水平仍較疫情前低，OPEC+已正在恢復供應，但下半年全球石油需求預計將超過供應。彭博報道IHS Markit Ltd.的副董事長Daniel Yergin訪問時指，隨着全球經濟重啟，目前石油需求強勁，美國、中國和歐洲已見疫後強勁反彈，對燃料消耗增加的樂觀情緒正在增強。

另WSB股續升，AMC娛樂升22.7%，報58.79美元；GameStop報264.1美元，升6.51%；BlackBerry報15.35美元，升10.71%。亞馬遜計劃擴大在意大利北部的業務規模，今年底前增3,000個常設職位，公司開市後告跌，報3,199.36美元，跌0.21%。