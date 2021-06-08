日前傳出裁員人數逾千人的香港航空，財政狀況再次引起關注。空運牌照局回覆本報指，正密切跟進其財政及營運狀況，會按《空運牌照規例》相關條例跟進。

港航承認重組傳聞，表示為確保集團在充滿挑戰的未來作好準備，有必要進行內部重組，以達致更精簡及更具效率的架構，並預告將會在未來數天向員工公佈有關詳情。

運輸及房屋局回覆本報指，在疫情的影響下，航空公司不時需要調整業務及營運規模，而港航內部重組屬於其商業決定，當局會繼續密切留意其財政及營運狀況，並按情況適當處理。運房局又表示，疫情總會過去，會繼續致力支持本港航空業，確保其在疫情過後有充足的條件重新出發，以保持香港的航空樞紐地位。

至於空運牌照局表示，已於2019年12月的兩份新聞公報，清楚闡述對港航財政狀況的看法，當局正密切跟進港航的財政及營運狀況，並會按《空運牌照規例》第448章A跟進。

港航曾面臨釘牌危機

港航自2018年起不時出現財困傳聞，多名董事跳船，已引起空運牌照局關注，直至2019年港航拖糧數個月，當局認為其財政問題已迅速惡化至嚴重影響履行僱主支付薪酬的責任，遂根據《空運牌照規例》附加的兩項持牌條件，包括港航必須於限期前注入牌照局訂定的資金，以及提升並保持其現金至當局訂定的合理水平。有傳海航當時向國家開發銀行等財團借得40億元人民幣，並向港航提供資金，成功渡過危機。

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