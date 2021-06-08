周大福（1929）截至3月底止全年純利60.26億元，低基數下按年大增1.08倍，主要由於一次性租金優惠、黃金借貸未變現收益、匯兌收益等，末期息派0.24元，派多一倍，全年派0.4元，亦增67%。

期內周大福營業額為701.6億元，多23.6%，亦較疫前的2019年增加5.3%，主要由中國市場帶動。內地營業額按年增46.6%至597億元，貢獻了整體85.1%，同店銷售增長31.9%，與新增零售點、下半年度消費氣氛好轉和金價回軟有關。

港澳及其他市場營業額按年下跌34.5%至104.7億元，同店銷售亦因客流量疲弱而下降41.3%，但當中在第四季度本地消費復蘇下回升31.2%。期內連同保就業及零售業資助計劃，該集團獲得3.54億元政府補貼。

周大福表示，對內地市場中長期前景保持樂觀，未來將專注於當地業務發展，包括推動雙動力策略，即繼續通過滲透較次級城市和借助加盟商的地方知識，實行零售擴張策略；同時通過提升零售體驗和專注打通線上線下渠道，推動智慧零售策略。至於港澳市場隨著疫情發展預期更趨穩定，該集團深信本地市場已經觸底，待主要過境口岸重開，旅客人次及零售市場可望逐步復蘇。

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