人民幣自5月31日開始走勢轉跌，中資股被市場重新估值，令恒指自6月2日起也見受壓。內地外滙存款準備金率由5%上調至7%，6月15日才生效，之後市場才能評估相關政策對人民幣走勢帶來多大影響，故本周和下周預期恒指仍然偏淡，初步留意28300至28500點之間會否有支持。不少中資股遭拋售，但作為中長線部署，是不俗的進場時機。

其中阿里健康（241） 於2月18日高見30.15元，昨日最低見18.5元，股價已回到去年10月初水平，恒生科指當日曾失守8,000點，亦不過是回到去年12月底位置，反映阿里健康明顯跑輸大市。此股於去年12月底股價處於21元水平，昨收18.72元，較股價合理水平低約一成。2020/21年度全年業績顯示，截至今年3月底股東應佔溢利約3.49億元（人民幣．同下），較2019/20年度虧損約659萬元，轉虧為盈，為最近五年首度錄得盈利。

實際溢利金額亦是期內最高，反映自2019年底開始出現的新冠肺炎疫情，集團為鮮有的受惠企業之一。筆者透過市賬率和市銷率兩者估值分析，計出每股合理值為29.85和25.95元；至於綜合瑞信、美銀證券、滙豐研究、大和和瑞銀五間外資大行於業績發佈後提供的目標價，介乎26至30元，平均價和中位數分別是28.2和29元，反映保守而論每股合理值不少於26元。

聶振邦

獨立股評人

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