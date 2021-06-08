新一期白居二買家蜂擁入市，推動未補地價二手居屋樓價急升。荃灣新居屋尚翠苑，禁售期鬆綁後陸續出現二手成交，居二價首次升破700萬元，呎價直逼1.4萬元，貴絕新界區未補地價資助房屋。

中原地產程尚傑表示，新一批白居二出籠，居屋市場急速升溫。荃灣尚翠苑樓齡約4年，近期成交急增，本月首星期已連錄7宗成交，已超越上月全月6宗成交，包括一宗三房綠表新高價成交。程尚傑表示，分行新近促成尚翠苑A座極高層6室成交，實用面積511方呎，3房間隔，居二市場叫價730萬元，議價後終以705萬元成交，呎價13,796元，樓價及呎價均創屋苑新高，較對上於今年3月的新高紀錄685萬元再推高20萬元或3%。

程尚傑指，買家為「白居二」上車客，鍾情屋苑樓齡新，上址附雅致裝修，屬優質盤，迅速拍板承接。原業主2017年6月以325.72萬元一手購入單位，現轉手賬面獲利379.25萬元，4年升值1.2倍，賺價不但創屋苑新高，亦為政府自2014年宣佈復售居屋後、賺價最高的新居屋。

翻查紀錄，新界區對上呎價最貴資助房屋，由青衣綠悠雅苑於去年以每呎13,544元所創下，尚翠苑現將紀錄再推高近2%。

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