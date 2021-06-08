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流失人才｜Tesla核心管理層離職 分析：巨大及出乎意料損失

41分鐘前
Tesla核心管理層離職。（路透社資料圖片）

彭博報道，在Tesla工作逾十年，公司四大管理層之一的Jerome Guillen已離職。

Tesla於美股收市後跌0.85%，報600美元，該股年初至今下跌約14%。

報道指，Jerome Guillen為公司創辦人馬斯克（Elon Musk）的高級副手，在2010年加入公司，擔任Model S的項目總監，這款突破性的電動車為Model X 和期後針對大眾市場 Model 3 奠定基礎。

至2018年，他為Model 3產量增加的幕後推手，並於今年3月被任命為重型卡車業務負責人，但就任僅三個月就離開。

予Tesla「買入」評級的New Street Research分析員Pierre Ferragu表示，「這是一個巨大且出乎意料的損失」（That is a huge and unexpected loss）。他指Jerome的貢獻仍會繼續影響Tesla，公司將繼續吸引其他頂尖人才。

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