彭博報道，在Tesla工作逾十年，公司四大管理層之一的Jerome Guillen已離職。

Tesla於美股收市後跌0.85%，報600美元，該股年初至今下跌約14%。

報道指，Jerome Guillen為公司創辦人馬斯克（Elon Musk）的高級副手，在2010年加入公司，擔任Model S的項目總監，這款突破性的電動車為Model X 和期後針對大眾市場 Model 3 奠定基礎。

至2018年，他為Model 3產量增加的幕後推手，並於今年3月被任命為重型卡車業務負責人，但就任僅三個月就離開。

予Tesla「買入」評級的New Street Research分析員Pierre Ferragu表示，「這是一個巨大且出乎意料的損失」（That is a huge and unexpected loss）。他指Jerome的貢獻仍會繼續影響Tesla，公司將繼續吸引其他頂尖人才。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略