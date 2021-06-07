【本報訊】中國恒大（3333）近日又再被指資金緊張，導致股債急跌，但該公司昨午闢謠，強調公司生產經營一切正常，並指成立25年來從未出現借款利息晚付、本金逾期歸還的情況，惟證實有極小量商業票據未及時兌付。

指與盛京金融業務合法

公司指，網上有人圍繞打折賣房等問題，對恒大經營狀況、資金鏈等發酵出各種謠言，集團澄清指，近日舉辦「5．31購房節」推出的階段性特大優惠措施，僅限於單幢去化率95%以上的尾盤，超大戶型、底頂樓層、商舖等產品。所有常規產品的銷售價格、優惠折扣及付款方式沒有做任何調整。

此外，恒大指集團高度重視商業票據延期的情況，並將安排兌付。集團指與盛京銀行開展的金融業務，均符合國家的相關法律法規。

集團表示，從去年3月起，通過實施「高增長、控規模、降負債」的發展戰略，恒大的有息負債大幅下降了近3,000億元（人民幣．下同），同時引述主席許家印指出，本月底前集團三條紅線至少實現一條變綠，有息負債有望從去年最高的8,743億元降到6,000億元以下。

恒大股價昨早市急跌，一度跌破11元，低見10.82元，但在發佈聲明後，股價回穩，收市前更倒升，收市報11.78元，升3.2%。

此外，集團昨晚同時宣佈已動用3.36億元，回購逾2,908.4萬股，最高價為全日高位11.84元。