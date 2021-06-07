【本報訊】在騰訊（700）及美團 （3690）等重磅科技股偏弱下，港股連跌四日。恒指昨日早段重上29000關後持續向下，一度挫逾300點，收市報28787點，跌130點。恒生科指最多跌106點，收報8042點，跌52點，8000點失而復得。北水繼上周五後再走資14.5億元，當中騰訊與美團分別遭北水減倉9.9億元及9.8億元。

騰訊再遭總裁劉熾平減持公司股權套近1.89億元，騰訊昨日跌穿20天線，收報600.5元，跌1.8%，近月騰訊每跌至600元水平，均見投資者排隊撈底，昨午騰訊亦出現逾千個買盤於600元入市，股價最終險守600元關。小米（1810）指倉庫爆炸事件有貨品受牽連，跌逾4.1%，收報28.35元。美團則跌0.73%，收報300元，三大科技股共拖低大市約100點。

吉利跌5.2% 藍籌最差

上周五大升的吉利汽車（175）回吐5.2%，收報21.1元，為表現最差藍籌，但吉利獲北水加倉6億元，而中海油（883）及華潤啤酒（291）亦有4.8億及4億元北水淨流入。萬洲國際（288）溢價回購股份，升上逾一年高位，收市升7.7%，收報7.33元，是表現最佳藍籌。澳門收緊出入境規例，金沙中國（1928）、銀河娛樂（027）及澳博控股（880）分別跌1.8%至2.4%，收報33.7元、62.35元及8.71元。

此外，大市昨日成交縮減至1,445億元。 港股全日沽空金額約163.05億元，沽空比率11.29%。