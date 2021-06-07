近期推介多數以股東增持及公司回購為主軸，包括太興集團（6811）、都市麗人（2298）、寶業集團（2355），表現尚算可以，始終有個價位參考，出入也較方便。今日食住個勢，分享多兩隻回購增持股。

第一隻，萬洲國際（288）。新鮮滾熱辣宣佈，以每股7.8元回購最多19.2億股，相當於擴大後已發行股本13%，作價較停牌前溢價17%，倘交易完成，控股股東一致行動集團持股，將由34.14%增至39.24%。可以預期，整單刁結束前，7.8元將變成封頂價，博上水位有限，反而在較低價（如7元水平）開期權Short Put倉，以收取期權金，有一定值博率，情況就如早前長實（1113）回購一樣。要留意的是，Short Put要預備好接貨的銀彈，切勿充大頭鬼，否則好易一鋪清袋，另萬洲期權成交較疏落，求好價需要耐性。

第二隻，福祿控股（2101）。大股東符熙於6月1及2日連環增持，平均價分別為10.984及11.036元，近日股價突破前浪頂10元，整固期間大股東即出手，托價味道甚濃，近日數度回試10天線均見支持，用10蚊作止蝕位博高處未算高，有數得計。

唐牛

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