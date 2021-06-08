去年疫情的爆發，令大眾健康意識迅速提高。醫療保健行業在去年已成為股票市場中表現最為亮眼的行業之一。當中，作為全球第二大醫療市場的中國醫療保健行業，更是為投資者提供了可觀的投資回報，表現尤為突出。截至2021年4月底，MSCI全中國醫療保健指數的3年及5年年度化回報率分別為18.9 %和20.7%，不僅遠高於MSCI全中國指數同期的10.0%和13.9%回報，亦跑贏環球醫療市場，同期MSCI全球醫療保健指數回報率分別為14.6%和11.7%。

主要推動因素有三個，強勁的市場需求、利好政策和中國藥企不斷提升的創新研發能力。

雖然新冠疫情短期內提高了大眾的健康意識，但事實上，醫療保健支出的上升趨勢早在疫情爆發前已有所體現。2019年醫療保健支出為人民幣6.52萬億元，自2015年起複合年增長率達（CAGR）12.3%，預計有關數字到2030年將增長超過一倍，達人民幣17.62萬億元。

首先，作為人口大國，中國老齡化人口一直在不斷增加。預計到2050年，65歲以上人口將達到3.66億，超過美國、日本與歐洲65歲以上人口總和2。同時，中國的醫療保健支出僅佔國民生產總值（GDP）的6.6%，遠低於美國的17%。同時，隨著中國人均收入水平的提升，人們對醫療需求日益殷切。過去五、六年間，門診次數及開支持續上升。而中國日漸龐大的中產階級對更高質素、更為專業的醫療服務需求如眼科、牙科等迅速增長，此類專業醫療服務於中國尚處在起步階段，未來市場可期。

其次，中國政府近年來推出一系列的利好政策為該行業提供發展動力。諸如縮短審批時間、認可海外臨床試驗數據，以及加快創新藥的審批流程等醫藥改革措施。而中國的集體採購政策，長期來看，能有效推進行業加速整合，並帶動藥企的科研投入和研發能力，從而提高中國醫藥行業的國際競爭力。

而中國的藥品研發成本和人工成本皆遠遠低於美國藥企，進而幫助中國藥企獲取本土市場份額的同時拓展環球市場，令其在環球市場競爭中更顯優勢。現時愈來愈多中國生物科技企業進行多國臨床試驗，皆旨在爭取更大環球市場份額。除藥品外，一些中國醫療器械企業亦開始進軍海外市場。預期今年中國醫藥保健行業盈利增長將達52.4%，而製藥、生物科技與生物科學等細分行業的盈利增長更料達81.7%。

儘管中國醫療保健板塊於過去數年錄得可觀回報及增長，但受龐大需求、利好政策支持及全球競爭優勢等三大因素推動，相信該行業不只是短期的投資主題，而是能在長期繼續釋放潛力，提供具吸引力的投資機遇。

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