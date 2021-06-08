據說，在港英政府時代，對香港影響最大的3個人，分別是馬會大班、滙豐大班及怡和大班，第4才是港督。依此套路，對比特幣價格影響最大的3大實體，分別是馬斯克、中國政府、美國政府，這個次序也是不能變的。

鑑於65%的挖礦機都在中國，大部份的炒家也是中國人，中國政府對比特幣價格的影響力大過美國政府，毫無疑問，但中國政府要「做嘢」，畢竟還要大張旗鼓，公開宣佈政策，然而馬斯克要影響價格，在社交媒體一個心碎符號，比特幣已然暴跌，這個實力，又比中國政府更強了。

我不知馬斯克的心碎符號和公開宣稱挖礦太耗電，究竟是不是為了討好中國政府，以圖避免Tesla車廠被打壓，不過他被國際駭客匿名者恐嚇，指他認知加密貨幣的波動性，發文很明顯就是在操弄一般勞動階級，的確是近日的大新聞。

對於此事，我的看法是，別忘記Tesla賬戶還持有大量比特幣，成本價是3萬美元，有人認為，這價格是「鐵底」，因為馬斯克絕對不會願意輸錢！

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