2021年3月11日，Beeple的 5000 合一拼貼畫《Everydays：The First 5000 Days》在佳士得以 6,930 萬美元賣出，創下非同質化代幣 NFT 作品最高價紀錄，亦讓 Beeple 成為身價最高的在世藝術家之一。才不到三個月，NFT的銷情從5月初高峰爆跌了9成！事後孔明，有輿論拿今天的NFT跟三年多前的ICO相提並論，皆泡沫也。然而，本地加密藝術繼DeArt在剛結束的Art Basel推出全球首個古董NFT項目《虛實兵譜》，據聞才子蕭若元最近亦有意推出他的NFT。究竟，NFT仲有冇得炒？

工業生命週期，指的是每個工業從興起到衰落，除了經歷價格下跌和產量上升，過程當中行業參與者數目亦有先升後跌的現象。從升到跌，行業難免經歷所謂的「淘汰」（shakeout）。淘汰背後的供應因素，可以是主導設計（dominant design）的出現、創新競賽中贏家跑出等，需求因素如市場規模和滲透速度亦影響的淘汰現象的出現時機。換句話，NFT的參與者減少，不一定是泡沫爆破，反而是加密藝術汰弱留強的一個必經階段。

Babe問：「當年啲ICO，唔係都死哂喇咩？」我答：「當今市場上第二大嘅以太幣，都係ICO出嚟㗎喎。」女友點頭：「一將功成萬骨枯。」我解釋：「淘汰就係要搵出主導設計，而家加密藝術試緊兩條路。一條路係捨實求虛，好似之前Bansky一件作品咁先將實物銷毀，然後件藝術品嘅NFT自然變成唯一收藏品。另一條係虚實兼備，利用不可竄改嘅NFT做認證，然後捆綁實物攬住嚟炒，DeArt嘅《虛實兵譜》走嘅就係呢條傳承有序嘅路。老蕭嘅NFT，會係虛則實之定係實則虛之？我哋拭目以待。」

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