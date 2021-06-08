「舖王」鄧成波上月辭世，其家族沽貨行動似無盡頭，包括最新以1.05億元，沽出北角東達中心集友銀行舖位；鄧氏家族過去一個月連沽逾12億元物業。

市場消息指，北角英皇道1065號東達中心地下C舖，面積約3,325方呎，原業主鄧成波家族最初叫價1.44億元放售，新近劈價3,900萬元或約27%，至1.05億元易手，呎價約31,579元。舖位目前由集友銀行以月租30萬元承租，租金回報約3.4厘。

資料顯示，鄧成波或相關人士早於2011年以4,200萬元買入上址，持貨逾9年，賬面獲利6,300萬元或1.5倍。

事實上，自鄧成波上月中驟逝後，家族甩貨行動亦未見間斷，包括上周以2.28億元售出一幅位處屯門藍地、面積達7.5萬方呎土地；連同最新沽出北角舖位，鄧氏家族近一個月連沽約12項物業，套現近12.34億元。

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