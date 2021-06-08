恒大（3333）近日再傳陷入財政危機，《彭博》引述知情人士報道，中國金融監管部門近期要求工商銀行（1398）等恒大債權人，對恒大進行新一輪的壓力測試。消息刺激恒大美元債下跌，票息率8.75%的2025年到期美元債跌0.8美分至73美分，創自去年10月新低。

報道指，監管機構要求上述銀行展開壓力測試，評估若恒大陷入財政危機，對銀行的資本及流動性造成的打撃，未知完成壓力測試後，監管當局會否作出任何行動。不過，恒大的財政問題已引起監管機構注意，早前銀保監據報正調查恒大與盛京銀行（2016）之間的千億交易。

恒大回應時稱近日境外媒體報道屬「不實言論」，集團成立25年來從未出現借款利息晚付、本金逾期歸還的情況；去年至今以自有資金累計歸還境內公司債303億元、境外公司債553億元，並將於近日以自有資金歸還6月28日到期的94億元境外公司債，完成此筆公司債還款後，到明年3月前再無其他需歸還的境內外公司債。恒大又強調生產經營一切正常，現金流穩健。

受連串負面消息影響，恒大近期出現股債雙殺，集團昨日（7日）澄清市場傳聞，稱與盛京銀行開展的金融業務，均符合國家的相關法律法規，又強調恒大生產經營一切正常，成立25年來從未出現借款利息晚付、本金逾期歸還的情況。同日斥3.4億元進行股份回購，今日收報12.04元，升2.21%。

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