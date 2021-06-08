政府將會為合資格市民發放5000元電子消費券，而昨日財政司司長陳茂波表示，派發電子消費券的準備工作已進入最後階段，將於本月下旬公佈登記手續和發放安排，7月開始接受登記。市民申請時需透過政府中央平台登記，選擇政府指定儲值支付營辦商，包括八達通、Tap & Go 拍住賞、支付寶香港和WeChat Pay HK 作為收款平台。

八達通卡營業及市務總監李玉兒今早在電台節目表示，市民申請電子消費券時，只需在政府中央平台登記和核實正使用的八達通卡號碼，實體卡及手機八達通同樣可使用消費券，不需使用個人八達通。

李玉兒續指，八達通亦不設分隔消費券的餘額資料，即加入消費券金額後可作餘額使用，用於交通費及商戶購物飲食消費，亦設查閱卡的交易及餘額。

她並提到，上月有約3000個新商戶申請使用八達通收款，商戶種類逐漸擴大，包括大型飲食集團、運動用品和珠寶店等都有申請開戶，相信日後八達通卡會是最多市民選擇使用消費券的支付平台。

支付寶：會分開消費券及現金餘額

支付寶港澳台地區總經理李詠詩在同一節目指，申請支付寶商戶二維碼的中小型商戶和街市檔主於最近一個多月內增長2.3倍，當中以實體店為主，支付寶之後也會推出更多優惠，令市民使用消費券時可享有「折上折」。她指支付寶會分開用戶的現金餘額和消費券，應用程式界面會清晰顯示，而用戶在付款時可選擇支付方式，亦能在電子錢包中查閱餘額。

她又指臨近電子消費券的推出，多了商戶開始查詢開戶詳情，包括實體店與網上商店，反應熱烈，期待電子消費券的推出，亦會配合消費券推出相關優惠，吸引市民登記使用戶。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略