【本報訊】證監會副行政總裁梁鳳儀昨日出席公開場合時指出，疫情下網上交易盛行，令詐騙活動數量急升。去年證監會接獲有關騙局和欺詐的投訴個案數目是一年前的兩倍，當中透過社交媒體平台進行的詐騙活動甚為猖獗。該會亦發現，越來越多此類騙局均涉及於過去兩年內新上市的公司。

重提Archegos爆倉事件

梁鳳儀亦重提對沖基金Archegos爆倉事件，她認為此事時刻提醒大家，若基金押下的賭注過大及過度集中，或會在一夜之間由贏變輸，繼而觸發大規模拋售，令主要經紀商蒙受損失。

為減低本港發生此類事件的風險，當局正加緊注視場外交易市場，以識別任何集中持倉的行為，並加強監察主要經紀商在香港的風險管理能力。她指當局亦一直關注基金經理的流動性風險管理，並且將完成有關的主題檢視。

就跨境理財通，梁指出籌備工作已踏入最後階段，香港可借此機會拓展基金平台。雖然理財通可帶來龐大機遇，但香港銀行向大灣區居民進行跨境分銷時，將面對重大挑戰。本港銀行很大程度上依靠「面對面」的方式來推銷產品，但在理財通計劃下，銷售依賴網上平台及手機應用程式進行，不涉招攬行為。

近日有傳媒報道，指中國投資者可在當地銀行見證下開立「南向通」投資戶口，毋須親自來港；惟香港投資者「北上」仍須親自於當地開戶。