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舊樓強拍｜英皇筲箕灣仲齊大廈獲批強拍令 拍賣底價1.95億元

35分鐘前
英皇國際(00163)或有關人士併購的筲箕灣仲齊大廈，最新獲土地審裁處批出強拍令，拍賣底價1.95億元，較2年前申請時估值1.76億元高出逾一成。

土地資源短缺，發展商繼接續收購市區舊樓重建。英皇國際(00163)或有關人士併購的筲箕灣仲齊大廈，最新獲土地審裁處批出強拍令，拍賣底價1.95億元，較2年前申請時估值1.76億元高出逾一成。

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拍賣地點為筲箕灣南安街67、69、69A及71號，目前為止1幢樓高8層的商住物業。判詞指，申請人曾委託結構工程師對該舊樓進行結構評估，但工程師認為樓宇已達其設計壽命，而且維修情況欠佳，部分功能未能符合現代安全標準和法定要求，而維修成本並不符合成本效益，所以重建發展為較合適做法。最終土地審裁處批出強拍令，拍賣底價1.95億元，較2019年8月申請時的1.76億元估值，高出1,900萬元或10.8%。

仲齊大廈於1964年落成入伙，至今樓齡57年，地盤面積約3,000方呎，英皇持有90.625%，尚餘1個商舖、1個住宅及天台未能收購。若然以9.5倍地積比作重建發展，項目最高可建樓面約2.85萬方呎。英皇國際執行董事張炳強曾指，項目將會連同南安街73至77號合並發展，地盤總面積約5,980方呎，計劃興建1幢約25至26層高商住物業，提供約168個住宅單位。

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