財務匯報局2019年從會計師公會接過監管上市公司核數師權力後，港府有意擴大財匯局權力。財庫局許正宇在其網誌上提到，將該局現有的查察、調查及紀律處分權力，由上市公司核數師擴展至所有核數師。為反映改革後的職能，財匯局將易名為會計及財務匯報局（會財局）（Accounting and Financial Reporting Council（AFRC）。根據會計師公會年報，公會會員人數為45,999人，扣除學生會員約3萬人。

許正宇建議，由財匯局負責發出會計師執業證書（practising certificate），以及對執業單位（Practice Units）和上市公司核數師進行註冊；會計師專業操守的主要規管工作亦交由財匯局執行，有效避免「自己人查自己人」，意味會計師公會權力進一步被削。

許正宇表示，經改革後，會計師公會建基於過往的成績，將能專注行業標準和長遠發展，包括負責會計師的註冊、培訓及考試，並制訂專業進修規定、專業道德標準及會計、審計和核證準則，繼續積極為提升行業水平起著關鍵作用。

他表示，較早前已與香港會計師公會、香港華人會計師公會、香港女會計師協會、會計專業發展基金及香港商界會計師協會會面，其均支持建議改革方向。

會計師公會理事會由21名成員組成，包括14名由會員在周年大會上直選的理事、財政司司長及庫務署署長各委任一名代表、4名由行政長官委任的業外人士，以及上一任公會會長。

理事會一直都是建制派為主，惟在2019年及2020年民主派漸漸掌權，去年5名代表改革民主派競逐理事的候選人全數當選，連同前年勝出的6名民主派理事，改革派已在理事會中取得過半議席，日後公會改革可「一人一票」選會長，但在實權遭政府取締後，會計師公會職能名存實亡。

執業證書現時是由香港會計師公會負責發出，申請人須為公會會員，滿足一系列專業條件，持牌後則升格為執業會計師（CPA, practising），為公會重要權力之一。

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