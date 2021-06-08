白居二準買家怕遲買樓價更高，入市意欲高漲，帶動未補地價公屋及居屋單位造價向好。青衣公屋長安邨一個2房單位，獲白居二客以破頂價買入，呎價高達8,352元，晉身全區未補地價公屋呎價最高。

美聯物業李貫甡表示，長安邨安泊樓高層10室，實用面積443方呎，2房間隔，今年4月於居二市場以420萬元放盤，減價50萬元後，以370萬元售出，呎價8,352元，是次呎價不但創該邨未補地價新高，亦打破青衣邨去年6月每呎8,351元紀錄，以1元之差登上區內未補價公屋王寶座。買家為同區客，是次以白居二身份入市，喜歡青衣環境及鎖定青衣區單位作自用，單位位處極高層向南，步行3分鐘到青衣站，而之前考慮單位陸續售出，今次加快入市決定，亦認為價錢合理。

原業主2015年底僅以58.84萬元買入，持貨不足6年，物業大幅升值5倍，賬面勁賺約311萬元。

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