今年市況波譎雲詭，不少網友都將強積金（MPF）轉入保本/保守基金，希望等大跌先轉返去進取型MPF。但疫情受控及經濟重啟下，多國股市只是大漲小回，就算疫情早前失控的印度，當地股市年內仍升近一成。將資金一直泊入保守、而距離退休還有一段很長時間的打工仔，今年很可能會跑輸通脹。

MPF去年表現標青，今年其實一點也不失禮。首五個月錄得一成回報的MPF數目達到42隻（見表），相當於整體的十分一。當中大部份集中在歐洲、美國以至環球股票MPF。就算是打工仔鍾情的中港股市，期內回報亦平均有超過6%，錄得負回報的主要是環球債券類別。保守及保證等MPF，首五個月平均回報近乎零，亦是通脹下的輸家。

MPF毋須頻密換馬或轉倉，只要了解宏觀形勢及環境，每季審視一下就可以。 今年餘下時間，通脹仍是投資主題，而各國央行收水、加息似乎成為共識，債息上揚亦只是時間問題。溫和的通脹對股市有益冇害，企業亦能從中受惠。因此MPF操作上，純債券MPF宜避開，未咁快退休的，不妨繼續放在股票MPF身上。

去年中國較其他國家，早一步控制疫情，致A股先行反彈，今年風水輪轉流，疫苗接種較高的歐美，新增確診數目高峰回落，股市跑先經濟令到歐洲三大指數，以及美國標普反彈一成，勢頭較中國為佳。但與其All in歐美，亦可大包圍環球股市，甚至投放一部份在亞太區及大中華股票身上，預料區內股市下半年能追落後。

周內會於「百萬MPF滾錢Group」再談受託人表現，有興趣可join group討論。

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